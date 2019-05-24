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Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında tutuklandı.

Detay Haber | 24.05.2019 - 12:53..
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Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.

13 HAZİRAN'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Maradona'nın eski partnerine 5 milyon euro'luk borcu olması nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Tarafların 13 Haziran'da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

HİKAYESİ BELGESEL OLDU

Öte yandan Arjantinli efsane Diego Maradona'nın hikayesi beyazperdeye taşındı. Yıldız futbolcuyu konu alan belgesel film, prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Belgeselin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar ödüllü Asif Kapadia var.

Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

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