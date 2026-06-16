Efsane geri dönüyor: Yeni Nissan Skyline beklenenden erken tanıtılacak

Japon otomotiv devi Nissan, 10 yılı aşkın süredir piyasada olan emektar Skyline modelini yenilemek için geri sayıma geçti.

Şirket CEO'su Ivan Espinosa, yeni nesil dört kapılı spor sedan modelinin örtüsünün önümüzdeki kış kaldırılacağını açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİM SÜRESİ YARIYA İNDİ

Mevcut modelin geliştirilmesi 55 ay sürerken, yeni Skyline yapay zeka ve dijital araçların yardımıyla sadece 26 ayda tamamlandı.

Bu ileri teknolojiler aracın tasarım, test ve üretim aşamalarında kullanılarak geliştirme süresini yarı yarıya indirdi.

GÜÇLÜ MOTOR VE RETRO ESİNTİLİ MODERN TASARIM

Kulislere göre yeni araçta 420 beygir güç üreten çift turbolu V6 motorun yanı sıra arkadan itiş ve manuel şanzıman seçenekleri yer alacak.

Tasarım direktörü Alfonso Albaisa ise modelin geçmişten ilham alan ancak ileriye bakan, agresif ve modern bir duruş sergileyeceğini belirtti.

YENİ GT-R R36 İÇİN DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nissan yetkilileri, Skyline projesinin yanı sıra efsanevi süper otomobil serisi GT-R R36 üzerinde de çalıştıklarını duyurdu.

Merakla beklenen yeni canavarın elektrikli akıma kapılmayacağı ve içten yanmalı motor kullanmaya devam edeceği kesinleşti.