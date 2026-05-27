Efsane kurban tarifi! Pamuk gibi kavurma için, ete 1 bardak ekleyin...

Bu bayram, kavurmanız pamuk gibi olacak...

Kurban Bayramı’nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kavurma, doğru yöntem uygulanmadığında sert ve kuru olabiliyor.

Özellikle yeni kesilmiş etin pişirme aşamasında yapılan küçük hatalar, lezzeti doğrudan etkiliyor. Bu nedenle vatandaşlar her yıl “Yumuşak kavurma nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor.

Lokum kıvamında, ağızda dağılan bir kavurma için ise ustaların yıllardır kullandığı pratik bir yöntem öne çıkıyor.

Pişirme sırasında ete eklenen yalnızca 1 bardaklık özel malzeme, etin hem yumuşacık olmasını sağlıyor hem de suyunu kaybetmeden lezzetini korumasına yardımcı oluyor.

MADEN SUYU EKLEYİN

Kavurmanın lokum gibi olması için ustaların en çok kullandığı yöntemlerden biri maden suyu eklemek oluyor.

Özellikle yeni kesilmiş etin sertleşmesini önlemek isteyenler, pişirme sırasında tencereye 1 bardak sade maden suyu ekleyerek etin daha yumuşak ve sulu kalmasını sağlıyor.

Maden suyunun içeriğindeki mineraller ve doğal gaz etkisi, et liflerinin daha kolay çözülmesine yardımcı olurken, kavurmanın pamuk gibi bir kıvam almasına katkı sağlıyor.