Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Ege'de deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 15.03 sıralarında hissedilen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi.

BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Çevre illerde de hissedilen depremin, yerin 6.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.