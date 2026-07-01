Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 15.03 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Ege'de deprem...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 15.03 sıralarında hissedilen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi.
BÖLGEDE HİSSEDİLDİ
Çevre illerde de hissedilen depremin, yerin 6.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi