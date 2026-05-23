Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

Bu kez depremin adresi Ege Denizi oldu.

EGE DENİZİ’NDE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.34’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREM YERİN 12.4 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Ege Denizi’nde saat 16.34’te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi’nde yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi.

Herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşların korkuyla kendilerini dışarı attığı görüldü.

