Ege Denizi'nde dev hortum paniği: Gökyüzü ile deniz birleşti

İzmir açıklarında Ege Denizi üzerinde oluşan dev hortum, kıyı hattında yaşayan vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı. Menemen ilçesi üzerinden net şekilde görülen doğa olayı, gökyüzü ile denizi adeta tek bir çizgide buluşturdu.

Öğle saatlerinde ortaya çıkan hortum, kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı. Bölge sakinleri ise cep telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı.

MENEMEN OVASI’NDAN NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Menemen ve Seyrek Mahallesi çevresinde yaşayan vatandaşlar, deniz üzerinde oluşan hortumu çıplak gözle net şekilde izledi. Menemen Ovası’ndan rahatlıkla seçilebilen hortumun, deniz yüzeyinden bulutlara kadar uzandığı ifade edildi.

Vatandaşlar, nadir görülen doğa olayını büyük bir şaşkınlık ve merakla takip etti.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Kısa süreli panik yaşanmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölge halkı hortumu cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönen güçlü yapısı dikkat çekti.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Hortumun kıyıya yakın bir bölgede oluşması nedeniyle bazı vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. Ancak olayın kara üzerinde herhangi bir etki yaratmaması rahatlama sağladı.

Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde Ege Denizi’nde bu tür doğa olaylarının zaman zaman görülebildiğini belirtiyor. Bölgede hortumun etkisini kısa sürede kaybettiği öğrenildi.