Ege Kökenli'nin "Siyonist kocamı darbetti" iddialarına Yıldız Tilbe'den yanıt geldi

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Ege Kökenli ve Yıldız Tilbe arasında ipler gerildi.

Sıkıntının nedeni ise Kökenli'nin eşi Lior Ahituv...

Ege Kökenli'nin, Yıldız Tilbe hakkında söylediği ileri sürülen sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

TİLBE TEPKİ GÖSTERDİ

Kökenli'ye ait olduğu iddia edilen sözler asılsız çıkarken, Tilbe'nin paylaşımı da dikkat çekti.

"DARBETMEYE KALKTI"

Kökenli'nin, geçtiğimiz yıllarda gittikleri bir ödül töreninde Yıldız Tilbe'nin "Siyonist" olduğu gerekçesiyle eşi Lior Ahituv'a tepki gösterdiğini hatta darbetmeye kalktığını söylediğinin iddia edildiği anlar, sosyal medyaya damga vurdu:

"İki yıldır Altın Kelebek Ödül Törenlerine katılmıyorum çünkü Yıldız Tilbe eşim Lior Ahituv'u 'Siyonist olduğu' için ödül töreninin tuvaletinde dövmeye kalkıştı."

YILDIZ TİLBE: ALLAH'A SIĞINIRIM

Sosyal medyada yayımlanan sözlerin gerçek olduğunu düşünen Tilbe, "Allah'a sığınırım. Tanımadığım, bilmediğim insanlardan ve onların iftiralarından, her türlü yalanlarından, hepsini Allah'a havale ederim." ifadelerini kullandı.

EGE KÖKENLİ "TANIMIYORUM" DEDİ

Ege Kökenli ise Yıldız Tilbe'yi tanımadığını söyledi.

Kökenli, söz konusu cümlenin kendisine ait olmadığını, Yıldız Tilbe'yle de hiç tanışmadığını belirtti.

GAZZE'YE YARDIM EDİYOR

Gazze konusunda oldukça hassas olan Tilbe, sık sık yardım ediyor ve bağışlarda bulunuyor.

İsrail barbarlığı karşısında sessiz kalmayan Tilbe, sosyal medyadan da yaptığı paylaşımlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da tepki gösteriyor.

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