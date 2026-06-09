Ege Üniversitesi ihalelerinde usulsüzlük soruşturması: 45 gözaltı

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Ege Üniversitesi'nde ihalelerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında açıklama yaptı.

İHALELERDE USÜLSÜZLÜK

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Ege Üniversite'nin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yöneticilerinin örgütlü şekilde hareket ettiğine dair şüphelere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin kamu ihaleleri ile doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları hakkında değerlendirmeler yer aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Şüpheliler, belirli firmalara menfaat sağlama ve kamu zararına neden olmakla suçlanıyor.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.