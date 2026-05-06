Ege'de 8 Türk mürettebatı olan gemi battı
Arnavutluk'tan Ukrayna'ya soda taşıyan kargo gemisi, Ege Denizi'nde battı. 8'i Türk, 1'i Azerbaycanlı 9 mürettebatın tamamı sağ kurtuldu.
Yunanistan medyası, 8 bin ton soda taşıyan bir kargo gemisinin, sabah saatlerinde Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında kayalıklara çarparak battığını duyurdu.
Vanuatu bayraklı geminin, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya gitmekte olduğu belirtildi.
MÜRETTEBAT ADAYA GÖTÜRÜLDÜ
Gemideki 8'i Türk, 1'i Azerbaycanlı 9 mürettebat sağ kurtuldu.
Mürettebat, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince Andre Adası'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)