Ege'nin zirvesinde bilimsel keşif: 8 yeni örümcek türü literatüre girdi

Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliği, Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışmalarıyla bir kez daha dünya bilim literatürüne taşındı. Manisa başta olmak üzere farklı illerde yürütülen araştırmalarda, sarp dağlar, ormanlık alanlar ve saklı vadilerde daha önce kayıt altına alınmamış 8 yeni örümcek türü tespit edildi.

ULUSLARARASI ORTAK ÇALIŞMA

Araştırma, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (CWRI) koordinasyonunda, Türkiye’deki üniversitelerin katkısıyla yürütüldü. Çalışmalarda Zooloji ve entomoloji alanında uzman bilim insanları görev aldı.

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, çalışmanın yalnızca Türkiye faunası açısından değil, Akdeniz biyocoğrafyasının anlaşılması açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı.

EGE’NİN SAKLI EKOSİSTEMLERİNDEN YENİ TÜRLER

Saha çalışmalarında özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir çevresindeki doğal alanlar incelendi. Araştırmalar sonucunda Harpactea ve Dasumia cinslerine ait 8 yeni tür bilim dünyasına kazandırıldı.

Keşfedilen türler arasında Nif Dağı ve Urla çevresinde tespit edilen Harpactea ataturi, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan Harpactea budaki, Denizli-Muğla hattında keşfedilen Harpactea kesdeki ve Aydın’daki Harpactea magnifica yer aldı.

Balıkesir Kapıdağı Yarımadası’nda bulunan Harpactea saki ile Batı Anadolu’da tespit edilen Dasumia efe, Dasumia saruhan ve Türkiye’ye özgü Dasumia turcica ise keşfin diğer dikkat çeken türleri oldu.

BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANDI

Yeni türlere ilişkin bulgular, uluslararası saygın bilim dergileri arasında yer alan Journal of Natural History ve Zootaxa’da yayımlandı.

Araştırmacılar, bu türlerin yalnızca taksonomik sınıflandırma açısından değil, aynı zamanda doğa koruma stratejilerinin geliştirilmesi açısından da önemli veriler sunduğunu belirtti.

BİLİME VEFA, DOĞAYA KATKI

Keşfedilen türlerin bazılarının, Türk zooloji ve entomoloji alanına katkı sunan bilim insanlarının isimleriyle anılması dikkat çekti. Tür isimlendirmelerinin, bilim dünyasında vefa geleneğinin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Dr. Kunt, Ege’nin doğal zenginliklerinin uluslararası iş birlikleri sayesinde daha görünür hale geldiğini belirterek, “Bu türler, bilimin sabırlı çalışmasıyla dünya biyolojik mirasına kazandırıldı” değerlendirmesinde bulundu.

AKDENİZ BİYOLOJİK MİRASI GÜÇLENİYOR

Uzmanlara göre keşif, Akdeniz havzasının biyolojik çeşitliliğinin henüz tam olarak ortaya çıkarılmadığını bir kez daha gösterdi. Yapılan çalışmaların, bölgedeki ekosistemlerin korunmasına yönelik bilimsel altyapıyı güçlendirdiği ifade edildi.