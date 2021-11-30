1 Aralık Çarşamba okul var mı, tatil mi? Gözler Valilik'te!

1 Aralık Çarşamba okul var mı, tatil mi? Gözler Valilik'te!

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından eğitime ara verildi. Öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 1 Aralık Çarşamba okul var mı, tatil mi? İşte detaylar...

Marmara ve Ege kesimlerini etkisi altına alan lodos, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde olumsuzluklara neden oldu.

Maddi ve manevi kayıpların yaşanmasının ardından İstanbul Valiliği, okullarda eğitime bir günlük ara verileceğini ifade etmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verilmiş ancak ertesi gün için için bir bilgi verilmedi.

Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi olacak? 1 Aralık Çarşamba okullar açık mı, tatil mi? İşte son gelişmeler...

1 ARALIK ÇARŞAMBA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Dün lodos tatili ile ilgili ilk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bartın ve Düzce'de de lodos nedeniyle yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyurdu.

Henüz 1 Aralık Çarşamba günü ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Buna göre, okullarda eğitim devam edecek.