Binlerce gerçekleşecek olan ilk ara tatilin zamanını araştırmaya başladı. Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman yapılacak 2022?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladı ve milyonlarca öğrenci okullarına kavuştu.

Okullarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler, yaz tatilinin ardından yoğun geçecek olan bir döneme başladı.

Yaz tatilinde dinlenen ve yoğun tempoya giren öğrenciler için, ara tatiller kurtarıcı nitelikte olacak.

Ara tatiller sayesinde yeniden dinlenme imkanı bulacak olan öğrenciler, kitap okuyarak zamanlarını verimli geçirme fırsatı yakalayacak.

Bu sürede tatilde yapmak isteyenler, "1 haftalık ara tatil ne zaman yapılacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 1 haftalık ara tatil ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

1 haftalık ara tatil ne zaman yapılacak 2022?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

Yani, 11 Kasım Cuma günü sonunda eğitim öğretim bir haftalık ara tatile girmiş olacak. 21 Kasım Pazartesi günü ise eğitim kaldığı yerden devam edecek.

TAKVİM

Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatilini yapacak.

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.