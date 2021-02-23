1 Mart Pazartesi günü okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime gidecek?

1 Mart Pazartesi günü okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime gidecek?

Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili beklenen haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, okulların açılacağı tarihi öğrenciler ve veliler ile paylaştı.

Öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili detaylar netleşti.

15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başladı. 8 ve 12. sınıfların da 1 Mart'ta okullarına gideceği açıklanmıştı ancak salgının seyrine göre ertelenmesi gündemdeydi.

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı vaka sayılarına ve bilim kurulunun vereceği tavsiye kararına göre netlik kazanacaktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile okulların açılacağı günü ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime gideceğini duyurdu.

Okula dönmek için heyecanlanan öğrenciler bu haberin ardından detayları araştırıyor.

1 MART PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Bakan Selçuk son yaptığı açıklama ile yüz yüze eğitim ile ilgili yaşanan son gelişmeleri öğrencilere ve velilere, yüz yüze eğitimin pazartesi günü başlayacağını bir kez daha vurguladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;



"Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı."

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME GİDECEK?

Ziya Selçuk açıklamasında "Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak." ifadelerini kullandı.