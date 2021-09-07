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- 11. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
11. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 14:24
Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.
Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.
Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.
Peki 11. sınıfta hangi dersler var? 11. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 3 (11. sınıf) dersleri 2021 2022 11. sınıf müfredatı...
11. SINIF MATEMATİK DERS KONULARI
1. Ünite: Trigonometri
- Yönlü Açılar
- Yönlü Açı
- Açı Ölçü Birimleri
- Trigonometrik Fonksiyonlar
- Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması
- Kosinüs Teoremi
- Sinüs Teoremi
- Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
- Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
2. Ünite: Analitik Geometri
- Doğrunun Analitik İncelenmesi
- Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık
- Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları
- Analitik Düzlemde Doğrular
- Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı
3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar
- Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
- Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme
- İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
- İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi
- İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler
- Fonksiyonların Dönüşümleri
2.DÖNEM
4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
- İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
- İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
- İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi
5. Ünite: Çember ve Daire
- Çemberin Temel Elemanları
- Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen
- Çemberde Kirişin Özellikleri
- Çemberde Açılar
- Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı
- Çemberde Teğet
- Çemberde Teğetin Özellikleri
- Dairenin Çevresi ve Alanı
- Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları
6. Ünite: Uzay Geometri
- Katı Cisimler
- Dik Dairesel Silindir
- Dik Dairesel Koni
- Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları
7. Ünite: Olasılık
- Koşullu Olasılık
- Koşullu Olasılık
- Bağımlı ve Bağımsız Olaylar
- Bileşik Olaylar
- Deneysel ve Teorik Olasılık
- Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KONULARI
1. Ünite: Giriş
- Edebiyat-Toplum İlişkisi
- Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
2. Ünite: Hikaye
- Hikaye Nedir?
- Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye
- Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960 arası) Hikaye
- Cümlenin Öğeleri
3. Ünite: Şiir
- Şiir Nedir?
- Tanzimat Dönemi Şiir
- Servetifünun Dönemi Şiir
- Saf Şiir
- Milli Edebiyat Dönemi Şiir
- Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir
- Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri
4. Ünite: Makale
- Makale
2.DÖNEM
5. Ünite: Sohbet ve Fıkra
- Sohbet
- Cumhuriyet Öncesinde Sohbet
- Cumhuriyet Öncesinde Sohbet
- Fıkra (Köşe Yazısı)
- Cumhuriyet Öncesinde Fıkra
- Cumhuriyet Öncesinde Fıkra
6. Ünite: Roman
- Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)
- Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980)
- Modernizm Akımı
- Dünya Edebiyatında Roman
- Anlatım Bozukluğu
7. Ünite: Tiyatro
- Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
- Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
- Dünya Edebiyatında Tiyatro
- Temel Tiyatro Terimleri
8. Ünite: Eleştiri
- Eleştiri
- Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri
- Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri
9. Ünite: Mülakat/Röportaj
- Mülakat
- Cumhuriyet Öncesinde Mülakat
- Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat
- Röportaj
- Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj
11. SINIF FİZİK DERS KONULARI
1. Ünite: Kuvvet ve Hareket
- Vektörler
- Bağıl Hareket
- Newton’ın Hareket Yasaları
- Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
- Sabit İvmeli Hareket
- Serbest Düşme
- Limit Hız
- Düşey Doğrultuda Atış Hareketi
- İki Boyutta Hareket
- Yatay Atış Hareketi
- Eğik Atış Hareketi
- Enerji ve Hareket
- İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
- Mekanik Enerji
- Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri
- İtme ve Çizgisel Momentum
- İtme
- Çizgisel Momentum
- Çizgisel Momentumun Korunumu
- Çarpışmalar ve Çizgisel Momentumun Korunumu
- Tork
- Denge ve Denge Şartları
- Cisimlerin Denge Şartı
- Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi
- Basit Makineler
2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
- Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
- Elektriksel Potansiyel
- Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
2.DÖNEM
2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma
- Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
- Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
- Alternatif Akım
- Transformatörler
11. SINIF KİMYA DERS KONULARI
1. Ünite: Modern Atom Teorisi
- Atomun Kuantum Modeli
- Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
- Periyodik Özellikler
- Elementleri Tanıyalım
- Yükseltgenme Basamakları
2. Ünite: Gazlar
- Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
- İdeal Gaz Yasası
- Gazlarda Kinetik Teori
- Gaz Karışımları
- Gerçek Gazlar
3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
- Çözücü Çözünen Etkileşimleri
- Derişim Birimleri
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
2.DÖNEM
3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
- Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
- Tepkimelerde Isı Değişimi
- Oluşum Entalpisi
- Bağ Enerjileri
- Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız
- Tepkime Hızları
- Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
6. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge
- Kimyasal Denge
- Dengeyi Etkileyen Faktörler
- Sulu Çözelti Dengeleri
11. SINIF BİYOLOJİ DERS KONULARI
1. Ünite: İnsan Fizyolojisi
- Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları
- Destek ve Hareket Sistemi
- Sindirim Sistemi
- Dolaşım Sistemleri
2. DÖNEM
- Dolaşım Sistemleri
- Solunum Sistemi
- Üriner Sistem
- Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
2. Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
- Komünite Ekolojisi
- Popülasyon Ekolojisi
11. SINIF COĞRAFYA DERS KONULARI
1. Ünite: Doğal Sistemler
- Biyoçeşitlilik
- Ekosistemi oluşturan unsurlar
- Madde döngüleri ve enerji akışı
- Su ekosistemleri
2. Ünite: Beşeri Sistemler
- Nüfus Politikaları
- Türkiye’nin Nüfus Politikaları
- Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
- Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
- Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler
- Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
- Doğal Kaynaklar
- Türkiye’deki Doğal Kaynaklar
- Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
- Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
2.DÖNEM
2. Ünite: Beşeri Sistemler
- Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
- Türkiye’de Sanayi
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- İlk Kültür Merkezleri
- Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
- Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
- Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
- Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
- Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
- Bölgesel ve Küresel Örgütler
4. Ünite: Çevre ve Toplum
- Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
- Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
- Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
- Atıklardan Korunma Yöntemleri
- Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
- Geri Dönüşüm
11. SINIF TARİH DERS KONULARI
1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
- 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
- Uzun Savaşlardan Diplomasiye
- Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete
- XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri
- Fetihlerden Savunmaya
2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
- Avrupa’da Değişim Çağı
- Osmanlı Devleti’nde Değişim
- Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları
3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
- XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler (1774-1914)
- Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
2.DÖNEM
3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
- Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması
- Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)
4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
- İhtilaller Çağı
- Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş
- XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
- Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
- Osmanlı Devleti’nde Darbeler
5. Ünite: Sermaye ve Emek
- El Emeğinden Makineleşmeye
- Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları
- Ekonomiyi Düzeltme Çabaları
6. Ünite: XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
- Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus
- Modern Hayattaki Sosyal Değişim
11. SINIF SOSYOLOJİ DERS KONULARI
1. Ünite: Sosyolojiye Giriş
- Sosyoloji Nedir?
- Sosyoloji ve Toplum
- Sosyolojinin Doğuşu
- Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri
2. Ünite: Birey ve Toplum
- Sosyalleşme Kavramı
- Sosyalleşme Sürecini Etkileyen Unsurlar
- Sosyalleşme, Yaşam ve Toplumsal İlişkiler
- Toplumsal Konum, Statü, Rol ve Saygınlık
- Toplumsal Değerler ve Normlar
- Toplumsal Kontrol
- Toplumsal Sapma
3. Ünite: Toplumsal Yapı
- Toplumsal Yapıyı Oluşturan Ögeler
- Toplumsal Etkileşim Tipleri
- Toplumsal Tabakalaşma
- Toplumsal Hareketlilik ve Çeşitleri
4. Ünite: Toplumsal Değişme ve Gelişme
- Toplumsal Değişme
- Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
- Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları
- Modernleşme ve Küreselleşme
- Toplumsal Gelişme ve Öğeleri
- Toplumsal Bütünleşmenin Önemi
- Toplumsal Çözülmenin Nedenleri ve Çözüm Önerileri
2.DÖNEM
5. Ünite: Toplum ve Kültür
- Kültürün Farklı Anlamları
- Kültürün Öğeleri
- Kültürün İşlevleri
- Kültürün Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı
- Kültürün Temel Kavramları
- Kültürün Temel Kavramları Arasındaki İlişki
- Kültürlenme ve Kültürleşme
- Toplumların Farklı Kültürel Tutumları
- Kültürler Arası Etkileşim
6. Ünite: Toplumsal Kurumlar
- Toplumsal Kurum Nedir?
- Toplumsal Kurumların İşlevleri
- Toplumsal Yaşam, Sosyalleşme ve Aile
- Evlilik ve Boşanma Ailenin Sürekliliği
- Aile Modelleri
- Kadın, Aile ve Toplum
- Atatürk’ün Kadın Haklarına Verdiği Önem
- Eğitimin Toplumsal Yaşam ve Sosyalleşme Sürecindeki Önemi
- Atatürk ve Eğitim
- Din, Toplumsal Yaşam, Atatürk ve Laiklik
- Ekonomi ve Toplumsal Yaşam
- Ekonominin Bileşenleri
- Ekonomik Sistemler ve Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri
- Siyaset Kurumu ve Temel Kavramları
- Siyasal Yönetim Biçimleri
- Demokrasi ve Toplumsal Yaşam
- Atatürkçü Düşünce Sisteminde Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları
11. SINIF PSİKOLOJİ DERS KONULARI
1. Ünite: Psikoloji Bilimini Tanıyalım
- Psikolojinin Konusu
- Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci
- Ölçütler ve Amaçlar
- Araştırma Yöntem ve Teknikleri
- Etik Kurallar
- Psikolojinin Alt Dalları
- Psikolojinin İş Alanları
- Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
2. Ünite: Psikolojinin Temel Süreçleri
- Davranışın Oluşumu
- Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı ve Süreçlerin İlişkisi
- Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi
- Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Dönemleri
- Ergenlik Dönemi
- Duyum ve Bilgi Arasındaki İlişki
- Uyarılma ve Davranış
- Alışma ve Duyarlılaşma
- Algılama Nedir?
- Algıyı Etkileyen Etmenler
- Duyum ve Algı Arasındaki Farklar
- Güdülenme
- Kendini Gerçekleştirmenin Önemi
- Duygular ve Türleri
- Duyguların Davranışa Etkisi
- Bilinç ve Bilinçaltı
- Dikkat Nedir?
- Farklı Bilinç Durumları
- Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark
- Sosyal Etkiler
- Davranış ve Sosyal Etki
2.DÖNEM
3. Ünite: Öğrenme, Bellek, Düşünme
- Öğrenme Nedir?
- Öğrenme Türleri
- Öğrenme ve Yaşam
- Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler
- Öğrenme Stratejileri
- Hayat Boyu Öğrenme
- Bellek Türleri
- Öğrenme – Bellek – Hatırlama İlişkisi
- Düşünmenin Yapıtaşları
- Dil ve Düşünme
- Doğru Karar Verme ve İrdeleme
- Zeka ve Türleri
- Zeka ve Yaratıcılık
4. Ünite: Ruh Sağlığının Temelleri
- Kişilik ve Kişilik Gelişimi
- Kişilik Kuramları
- Bireysel Farklılıklar
- Kişiliğin Değerlendirilmesi
- Stres nedir?
- Stresin Günlük Yaşama Etkileri
- Stresle Başa Çıkma Davranışı ve Savunma Mekanizmaları
- Ruh Sağlığı
- Normal ve Normal Dışı Davranış Türleri
- Psikolojik Destek Türleri
11. SINIF FELFESE DERS KONULARI
1. Ünite: MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
- Felsefenin Ortaya Çıkışı
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
2. Ünite: MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
2.DÖNEM
3. Ünite: 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
4. Ünite: 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
20. Yüzyıl Felsefesi
- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 20. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
- 20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri ve Yaşadıkları Coğrafya
11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERS KONULARI
DÜNYA VE AHİRET
- Varoluşun ve Hayatın Anlamı
- Ahiret Alemi
- Ahirete Uğurlama
- Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
- Hz. Muhammed’in Şahsiyeti
- Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
- Hz. Muhammed’e Bağlılık ve İtaat
- Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR
- İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet
- Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
- Allah İçin Samimiyet: İhlas
- Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
- Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
- Allah Yolunda Mücahede: Cihat
- İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
- Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler
2.DÖNEM
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
- İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
- Yeni Dini Hareketler
- Kur’an’dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet
YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK
- Yahudilik
- Hristiyanlık