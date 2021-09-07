11. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, okudukları sınıfların ders konuları ve müfredatını araştırıyor. Peki lise 3 ders konuları nelerdir? İşte MEB 11. sınıf ders müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

Peki 11. sınıfta hangi dersler var? 11. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 3 (11. sınıf) dersleri 2021 2022 11. sınıf müfredatı...

11. SINIF MATEMATİK DERS KONULARI

1. Ünite: Trigonometri

Yönlü Açılar

Yönlü Açı

Açı Ölçü Birimleri

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması

Kosinüs Teoremi

Sinüs Teoremi

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. Ünite: Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları

Analitik Düzlemde Doğrular

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanarak Problem Çözme

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyon Grafiğinin Çizimi

İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

Fonksiyonların Dönüşümleri

2.DÖNEM

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi

5. Ünite: Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Teğet, Kiriş, Çap, Yay ve Kesen

Çemberde Kirişin Özellikleri

Çemberde Açılar

Bir Çemberde Merkez Açı, Çevre Açı, İç Açı ve Teğet-Kiriş Açı

Çemberde Teğet

Çemberde Teğetin Özellikleri

Dairenin Çevresi ve Alanı

Dairenin Çevre ve Alan Bağıntıları

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Koni

Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

7. Ünite: Olasılık

Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Bileşik Olaylar

Deneysel ve Teorik Olasılık

Deneysel Olasılık ile Teorik Olasılığın İlişkilendirilmesi

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KONULARI

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Toplum İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2. Ünite: Hikaye

Hikaye Nedir?

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960 arası) Hikaye

Cümlenin Öğeleri

3. Ünite: Şiir

Şiir Nedir?

Tanzimat Dönemi Şiir

Servetifünun Dönemi Şiir

Saf Şiir

Milli Edebiyat Dönemi Şiir

Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Yıllarında Şiir

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri

4. Ünite: Makale

Makale

2.DÖNEM

5. Ünite: Sohbet ve Fıkra

Sohbet

Cumhuriyet Öncesinde Sohbet

Cumhuriyet Öncesinde Sohbet

Fıkra (Köşe Yazısı)

Cumhuriyet Öncesinde Fıkra

Cumhuriyet Öncesinde Fıkra

6. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1950-1980)

Modernizm Akımı

Dünya Edebiyatında Roman

Anlatım Bozukluğu

7. Ünite: Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)

Dünya Edebiyatında Tiyatro

Temel Tiyatro Terimleri

8. Ünite: Eleştiri

Eleştiri

Cumhuriyet Öncesinde Eleştiri

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri

9. Ünite: Mülakat/Röportaj

Mülakat

Cumhuriyet Öncesinde Mülakat

Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat

Röportaj

Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

11. SINIF FİZİK DERS KONULARI

1. Ünite: Kuvvet ve Hareket Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’ın Hareket Yasaları

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Sabit İvmeli Hareket

Serbest Düşme

Limit Hız

Düşey Doğrultuda Atış Hareketi

İki Boyutta Hareket

Yatay Atış Hareketi

Eğik Atış Hareketi

Enerji ve Hareket

İş-Kinetik Enerji Dönüşümü

Mekanik Enerji

Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri

İtme ve Çizgisel Momentum

İtme

Çizgisel Momentum

Çizgisel Momentumun Korunumu

Çarpışmalar ve Çizgisel Momentumun Korunumu

Tork

Denge ve Denge Şartları

Cisimlerin Denge Şartı

Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi

Basit Makineler 2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

Elektriksel Potansiyel

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 2.DÖNEM 2. Ünite: Elektrik ve Manyetizma Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme

Alternatif Akım

Transformatörler

11. SINIF KİMYA DERS KONULARI

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Periyodik Özellikler

Elementleri Tanıyalım

Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözücü Çözünen Etkileşimleri

Derişim Birimleri

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

2.DÖNEM

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Tepkimelerde Isı Değişimi

Oluşum Entalpisi

Bağ Enerjileri

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

5. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Hız

Tepkime Hızları

Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

6. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Denge

Kimyasal Denge

Dengeyi Etkileyen Faktörler

Sulu Çözelti Dengeleri

11. SINIF BİYOLOJİ DERS KONULARI

1. Ünite: İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemleri

2. DÖNEM

Dolaşım Sistemleri

Solunum Sistemi

Üriner Sistem

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

2. Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi

Popülasyon Ekolojisi

11. SINIF COĞRAFYA DERS KONULARI

1. Ünite: Doğal Sistemler

Biyoçeşitlilik

Ekosistemi oluşturan unsurlar

Madde döngüleri ve enerji akışı

Su ekosistemleri

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Nüfus Politikaları

Türkiye’nin Nüfus Politikaları

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları

Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler

Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi

Doğal Kaynaklar

Türkiye’deki Doğal Kaynaklar

Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

2.DÖNEM

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Sanayi

3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

İlk Kültür Merkezleri

Medeniyetlerin Merkezi Türkiye

Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü

Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi

Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü

Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi

Bölgesel ve Küresel Örgütler

4. Ünite: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri

Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri

Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri

Atıklardan Korunma Yöntemleri

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Geri Dönüşüm

11. SINIF TARİH DERS KONULARI

1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri

Fetihlerden Savunmaya

2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Avrupa’da Değişim Çağı

Osmanlı Devleti’nde Değişim

Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler (1774-1914)

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

2.DÖNEM

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

İhtilaller Çağı

Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

Osmanlı Devleti’nde Darbeler

5. Ünite: Sermaye ve Emek

El Emeğinden Makineleşmeye

Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

6. Ünite: XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus

Modern Hayattaki Sosyal Değişim

11. SINIF SOSYOLOJİ DERS KONULARI

1. Ünite: Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji ve Toplum

Sosyolojinin Doğuşu

Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri

2. Ünite: Birey ve Toplum

Sosyalleşme Kavramı

Sosyalleşme Sürecini Etkileyen Unsurlar

Sosyalleşme, Yaşam ve Toplumsal İlişkiler

Toplumsal Konum, Statü, Rol ve Saygınlık

Toplumsal Değerler ve Normlar

Toplumsal Kontrol

Toplumsal Sapma

3. Ünite: Toplumsal Yapı

Toplumsal Yapıyı Oluşturan Ögeler

Toplumsal Etkileşim Tipleri

Toplumsal Tabakalaşma

Toplumsal Hareketlilik ve Çeşitleri

4. Ünite: Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplumsal Değişme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları

Modernleşme ve Küreselleşme

Toplumsal Gelişme ve Öğeleri

Toplumsal Bütünleşmenin Önemi

Toplumsal Çözülmenin Nedenleri ve Çözüm Önerileri

2.DÖNEM

5. Ünite: Toplum ve Kültür

Kültürün Farklı Anlamları

Kültürün Öğeleri

Kültürün İşlevleri

Kültürün Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

Kültürün Temel Kavramları

Kültürün Temel Kavramları Arasındaki İlişki

Kültürlenme ve Kültürleşme

Toplumların Farklı Kültürel Tutumları

Kültürler Arası Etkileşim

6. Ünite: Toplumsal Kurumlar

Toplumsal Kurum Nedir?

Toplumsal Kurumların İşlevleri

Toplumsal Yaşam, Sosyalleşme ve Aile

Evlilik ve Boşanma Ailenin Sürekliliği

Aile Modelleri

Kadın, Aile ve Toplum

Atatürk’ün Kadın Haklarına Verdiği Önem

Eğitimin Toplumsal Yaşam ve Sosyalleşme Sürecindeki Önemi

Atatürk ve Eğitim

Din, Toplumsal Yaşam, Atatürk ve Laiklik

Ekonomi ve Toplumsal Yaşam

Ekonominin Bileşenleri

Ekonomik Sistemler ve Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri

Siyaset Kurumu ve Temel Kavramları

Siyasal Yönetim Biçimleri

Demokrasi ve Toplumsal Yaşam

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları

11. SINIF PSİKOLOJİ DERS KONULARI

1. Ünite: Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Konusu

Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Ölçütler ve Amaçlar

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Etik Kurallar

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin İş Alanları

Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

2. Ünite: Psikolojinin Temel Süreçleri

Davranışın Oluşumu

Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı ve Süreçlerin İlişkisi

Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi

Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Dönemleri

Ergenlik Dönemi

Duyum ve Bilgi Arasındaki İlişki

Uyarılma ve Davranış

Alışma ve Duyarlılaşma

Algılama Nedir?

Algıyı Etkileyen Etmenler

Duyum ve Algı Arasındaki Farklar

Güdülenme

Kendini Gerçekleştirmenin Önemi

Duygular ve Türleri

Duyguların Davranışa Etkisi

Bilinç ve Bilinçaltı

Dikkat Nedir?

Farklı Bilinç Durumları

Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji Arasındaki Fark

Sosyal Etkiler

Davranış ve Sosyal Etki

2.DÖNEM

3. Ünite: Öğrenme, Bellek, Düşünme

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Türleri

Öğrenme ve Yaşam

Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler

Öğrenme Stratejileri

Hayat Boyu Öğrenme

Bellek Türleri

Öğrenme – Bellek – Hatırlama İlişkisi

Düşünmenin Yapıtaşları

Dil ve Düşünme

Doğru Karar Verme ve İrdeleme

Zeka ve Türleri

Zeka ve Yaratıcılık

4. Ünite: Ruh Sağlığının Temelleri

Kişilik ve Kişilik Gelişimi

Kişilik Kuramları

Bireysel Farklılıklar

Kişiliğin Değerlendirilmesi

Stres nedir?

Stresin Günlük Yaşama Etkileri

Stresle Başa Çıkma Davranışı ve Savunma Mekanizmaları

Ruh Sağlığı

Normal ve Normal Dışı Davranış Türleri

Psikolojik Destek Türleri

11. SINIF FELFESE DERS KONULARI

1. Ünite: MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

Felsefenin Ortaya Çıkışı

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2. Ünite: MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2.DÖNEM

3. Ünite: 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

4. Ünite: 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

20. Yüzyıl Felsefesi

20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

20. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri ve Yaşadıkları Coğrafya

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERS KONULARI

DÜNYA VE AHİRET

Varoluşun ve Hayatın Anlamı

Ahiret Alemi

Ahirete Uğurlama

Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler

KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED

Hz. Muhammed’in Şahsiyeti

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Hz. Muhammed’e Bağlılık ve İtaat

Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

Allah İçin Samimiyet: İhlas

Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim

Allah Yolunda Mücahede: Cihat

İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel

Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

2.DÖNEM

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

Yeni Dini Hareketler

Kur’an’dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet

YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK