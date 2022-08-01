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    LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

    LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

    LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:32
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    Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.

    Öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti

    Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." ifadesini kullandı.

    İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak

    Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

    “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın, çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek.”


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