15 bin öğretmen atama tercih ekranı 2022: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

15 bin öğretmen atama tercih ekranı 2022: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?

15 bin öğretmen atama tercih işlemlerinin başlamasının ardından binlerce aday, ''2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atama tercih işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden başladığını duyurmuştu. MEB atama takvimine göre; tercih süreci 26 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusunun nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor.

Öte yandan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor.

Peki 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 15 bin öğretmen atama tercih ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri, 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.





SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen adayları tercihleri MEB tarafından yayınlanan öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesine göre yapacak.

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.