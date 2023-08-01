20 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 20 üniversiteye yeni rektör atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ve 20 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün atandı.

20 üniversiteye yeni rektör

Aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu 20 üniversitede görev yapacak rektörler de açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı getirildi.

Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi Rektörü olurken Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görevlendirildi.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tüm atama kararları: