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    2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite eğitimine başlayacak binlerce öğrenci için KYK yurt ve burs başvurularını açmaya hazırlanıyor. Peki, 2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman?
    • 14.07.2022 - 11:42
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    2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

    YKS sınavına giren binlerce öğrenci, sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine geçiş yapacak.

    Hayallerini kurdukları şehirlerde ve bölümlerde okumak isteyen öğrenciler, bu kapsamda tercih yapacak.

    Tercihlerden sonra öğrencilerin yer bulma süreci başlayacak. KYK yurtlarında kalmak isteyenler, başvuları bekleyecek.

    Gittikleri şehirde en güvenli yer olarak KYK yurtlarını görenler, "2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

    2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

    YKS sınav süreci tamamlandı ve sonuçlar bekleniyor. Ardından YKS üniversite tercih işlemleri başlayacak. Akabinde ise KYK yurt başvurularının açılması bekleniyor, henüz tarih duyurulmadı.

    Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı.

    2022-2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? #1


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