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    2022 ek atama olacak mı? MEB duyurdu...

    Atama bekleyen öğretmen adaylar, 2022 yılı içerisinde ek atama olup olmayacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Peki 2022 ek atama yapılacak mı, ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 11:33
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    2022 ek atama olacak mı? MEB duyurdu...

    Atanma hayali kuran binlerce öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

    20 bin ve 15 bin ek öğretmen atmasının ardından öğretmenler yeni bir atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

    Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen öğretmenler, 2022 yılı içerisinde başka atama olacak mı sorusuna MEB'den yanıt bekliyor.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beklenen atamaların yapılacağını belirterek, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

    Peki 2022 ek atama olacak mı, ne zaman? İşte MEB atama durum...

    2022 öğretmen ataması olacak mı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

    Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasının ardından netlike kazanacak.

    2022 ek atama olacak mı? MEB duyurdu... #1


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