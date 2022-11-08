2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil 9 gün mü olacak?

2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil 9 gün mü olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kasım ara tatilinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ara tatil 9 gün mü olacak?

Pek çok veli ve öğrenci "Ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil ile beraber kısa bir ara vermiş olacak. Peki 2022 yılında okullarda ara tatil ne zaman?

2022 Kasım ara tatili ne zaman?

Çocuklarıyla beraber tatil planlaması yapacak olan kişiler ara tatil tarihlerini öğrenerek tatillerini buna göre şekillendirmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimini dönem başında açıklanmıştı. İlgiyle takip edilen takvim İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar bu Cuma günü 11 Kasım’da kapanmış ve ara tatile girmiş olacak. Buna göre öğrenciler, ara tatil kapsamında 14-18 Kasım tarihleri arasında okula gitmeyerek tatil yapacak.

Ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve hafta sonunun da hesaba katılması durumunda toplam 9 gün boyunca tatil yapmış olacaklar. 11 Kasım günü tatile giren okullarda eğitim faaliyetleri yeniden 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlamış olacak.

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.