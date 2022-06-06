LGS sınavını tamamlayan adaylar, 2022 baraj puanı kaç, LGS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte liseye geçiş sınavında baraj puanı hakkında bilgiler...

8.sınıf öğrenciler, 5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS sınavında ter döktü, soruları cevapladı.

Gidecekleri liseyi belirleyecek olan LGS için gözler şimdi sonuçlara çevrildi.

1 milyondan fazla aday, iyi bir liseye gitmek için LGS'de başarılı olmak istiyor.

Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı da erişime açıldı.

Cevaplarını kontrol eden öğrenciler, "LGS'de baraj puanı kaç? 2022 LGS liseye gitmek için en az kaç net ve kaç baraj puanı gerekiyor?" gibi soruların yanıtları araştırıyor.

Peki 2022 LGS baraj puanı kaç? LGS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? İşte detaylar...

2022 LGS baraj puanı kaç?

2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

Ancak Liseye Geçiş Sistemi'nde baraj yerine yüzdelik dilim esas alınıyor.

LGS 500 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor.