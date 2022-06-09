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2022 Lise sınıf geçme notu kaç: 45 mi, 50 mi?

2022 Lise sınıf geçme notu kaç: 45 mi, 50 mi?

Dönem sonuna gelen öğrenciler, notları doğrultusunda başarılı olup olmadıklarını ve bir üst sınıfa geçebilecekler mi merak ediyor. Peki lisede sınıf geçme notu kaç oldu, 45 mi, 50 mi?