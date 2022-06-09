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- 2022 Lise sınıf geçme notu kaç: 45 mi, 50 mi?
2022 Lise sınıf geçme notu kaç: 45 mi, 50 mi?
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 09:18
Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna gelindi.
Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak.
Ancak bir üst sınıfa geçebilmek adına not ortalamasının gerekli puanın altında kalmaması gerekiyor.
Bu noktada 9,10,11,12. sınıf öğrencileri, sınıf geçme notunu araştırıyor.
Kaç puanla sınıf geçilir? Sınıf geçme ortalaması kaç? Liselerde sınıf geçme puanı kaç? gibi sorular, eğitim gündeminde yer alıyor.
Peki lise sınıf geçme notu kaçtır? 45 puanla sınıf geçilir mi? İşte ayrıntılar...
Lise sınıf geçme notu kaç 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir.
Ortalaması 50'nin üzerinde olanlar direkt olarak sınıfı geçer. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu, ortalaması 50'nin altında ise ve 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.