2022 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? e-Devlet elektronik kayıt ekranı

2022 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? e-Devlet elektronik kayıt ekranı

YKS sonrası tercih yapan adaylar, online bir şekilde okullarına kayıt yaptırabilecek. Ancak tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, 2022 üniversite kayıtları ne zaman?

Tüm kış boyunca üniversiteye yerleşmenin hayalini kuran adaylar, YKS sınavını geride bıraktı.

YKS sınavında ter döken adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başladı.

Hayal ettikleri bölümlere ve üniversitelere yerleşmek isteyen adaylar, tercih işlemlerini titizlikle yaptı.

Aileleriyle birlikte tercih işlemlerine karar veren binlerce aday, şimdilerde ise tercih sonuçlarını beklemeye başladı.

Bu kapsamda adayların arama motorlarına yazdığı soruların başında, "2022 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?" geliyor.

Peki, 2022 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

2022 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinde sona erdi. Tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemleri için sonuçlar açıklanacak. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Üniversite kaydı için gerekli evraklar

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.