2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?

2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?

YKS sınavında görev alan görevliler alacakları ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.İşte detaylar..

2022 YKS sınavının ardından sınavda görev alan görevliler ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.Geçen hafta milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavında görev alanlar ise alacakları ücreti beklemeye başladı.

YKS görevli ücretleri ne zaman yatırılacak?

Bu konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Geçen yıllardan yola çıkarak sınavdan sonra bir hafta içerisinde ödemelerin yapıldığı anlaşılıyor.Bu nedenle YKS görevli ücretlerinin bu hafta içerisinde yatırılması bekleniyor.

YKS görev ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 2 oturum şeklinde yapılan sınavlarda görev alan gözetmenlerin ve diğer görevlilerin alacakları ücretler şu şekilde;

Gözetmen: 210 TL

Salon Başkanı: 250 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı : 396,68 TL

Bina Yöneticisi : 396,68 TL

Bina Yönetici Yardımcısı : 317,35 TL

Salon Başkanı : 317,35 TL

Gözetmen : 277,68 TL

Yedek Gözetmen : 238,01 TL