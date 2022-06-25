Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.342
0.58%
BTXN Coin
7.51
-5.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?

    YKS sınavında görev alan görevliler alacakları ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?

    2022 YKS sınavının ardından sınavda görev alan görevliler ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.Geçen hafta milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınavında görev alanlar ise alacakları ücreti beklemeye başladı.

    2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar? #1

    YKS görevli ücretleri ne zaman yatırılacak?

    Bu konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Geçen yıllardan yola çıkarak sınavdan sonra bir hafta içerisinde ödemelerin yapıldığı anlaşılıyor.Bu nedenle YKS görevli ücretlerinin bu hafta içerisinde yatırılması bekleniyor.

    YKS görev ücretleri ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta 2 oturum şeklinde yapılan sınavlarda görev alan gözetmenlerin ve diğer görevlilerin alacakları ücretler şu şekilde;

    Gözetmen: 210 TL

    Salon Başkanı: 250 TL

    Yedek Gözetmen: 200 TL

    Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı : 396,68 TL

    Bina Yöneticisi : 396,68 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 317,35 TL

    Salon Başkanı : 317,35 TL

    Gözetmen : 277,68 TL

    Yedek Gözetmen : 238,01 TL


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket
    Ekonomi

    İspanya'da ekonomik krize karşı 9 milyar euroluk paket

    Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı
    Gündem

    Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

    Görüş Bildir