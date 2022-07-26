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- 2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?
2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?
YÖKDİL sınavının bu seneki ikinci sınavı için geri sayım başladı.Sınava girecek adaylar sınav tarihi ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.İşte detaylar..
- 26.07.2022 - 15:40
YÖKDİL sınavına girecek adaylar sınav tarihini ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.Bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavına girmek isteyenler konu hakkında detayları öğrenmek istiyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen sınava yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar girecek.Peki sınav tarihi belli oldu mu? Geç bavuru tarihi ne zaman son buluyor? İşte tüm merak edilenler..
2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman
2022 YÖKDİL/2 sınavı için geç başvuru tarihi 26 Temmuz (bugün) saat 23.59'a kadar yapılabilecek.Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.
2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılması bekleniyor.