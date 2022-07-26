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2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL sınavının bu seneki ikinci sınavı için geri sayım başladı.Sınava girecek adaylar sınav tarihi ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.İşte detaylar..