Petrol
100.08
-0.11%
Euro
18.1089
-0.51%
Dolar
17.8608
0.50%
Altın
986.82
0.38%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.259
-3.79%
BTXN Coin
9.60
-4.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

    YÖKDİL sınavının bu seneki ikinci sınavı için geri sayım başladı.Sınava girecek adaylar sınav tarihi ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.İşte detaylar..
    • 26.07.2022 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

    YÖKDİL sınavına girecek adaylar sınav tarihini ve geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.Bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL/2 sınavına girmek isteyenler konu hakkında detayları öğrenmek istiyor.

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınava yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar girecek.Peki sınav tarihi belli oldu mu? Geç bavuru tarihi ne zaman son buluyor? İşte tüm merak edilenler..

    2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman? #1

    2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ne zaman

    2022 YÖKDİL/2 sınavı için geç başvuru tarihi 26 Temmuz (bugün) saat 23.59'a kadar yapılabilecek.Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.

    2022 YÖKDİL sınavı ne zaman?

    Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Dış ticarette blockchain projesinde ilk faz aşıldı
    Ekonomi

    Dış ticarette blockchain projesinde ilk faz aşıldı

    Pençe Yıldırım bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü
    3. Sayfa

    Pençe Yıldırım bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

    Görüş Bildir