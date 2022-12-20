2023 ALES oturumları ne zaman? İşte 2023 ALES sınavı başvuruları ve sınav takvimi!

2023 ALES oturumları ne zaman? İşte 2023 ALES sınavı başvuruları ve sınav takvimi!

ÖSYM tarafından 2023 yılında üç defa düzenlenecek olan ALES sınavı için bekleyiş devam ediyor. Peki 2023 ALES oturumları ne zaman? İşte 2023 ALES sınavı başvuruları ve sınav takvimi!

2023 yılı yaklaşırken Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyer yapmak isteyen pek çok kişi, sınavın tarihini sorgulamaya başladı. ÖSYM önceki günlerde ALES 2023 takvimini paylaşmıştı.

2023 ALES oturumları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ise 2023 senesinde 16 Nisan, 20 Ağustos ve 19 Kasım’da olmak üzere üç defa uygulanmış olacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son olarak yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını belirtmişti.

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da yapılacağı bilgisi yer aldı. İki tarihin çakışması ise özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirmiş oldu.

Ayrıca MKYK toplantısının sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konu hakkında “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır” ifadelerini kullandı. Çelik’in konuşmasının sonrasında ÖSYM, sınav takvimini sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.

2023 ALES tarihleri hakkında yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.