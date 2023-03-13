2023 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Bu yıl ortaöğretim ve ön lisans KPSS var mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı için sınav tarihleri belli oldu. Sınava girecek olan binlerce aday, başvuru sürecini araştırıyor. Peki 2023 KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Bu yıl ortaöğretim ve ön lisans KPSS olacak mı? İşte merak edilenler...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisans mezunları için her yıl, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 2 yılda bir KPSS sınavı düzenleniyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının ardından kamu kurumları tercihleri başlıyor. Adaylar, sınavdan elde edilen puan ile kamuya yerleştiriliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu 2023 yılı KPSS tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Bu yılki KPSS sınav tarihini duyurdu.

KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihinin açıklanmasının ardından KPSS başvuru sürecini araştırmaya başladı.

Peki 2023 KPSS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…

2023 KPSS sınavı ne zaman?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

Ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı yapılacak mı?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?

Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.