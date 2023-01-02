2023 Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 yarıyıl tatili ne zaman?

2023 yılının gelmesiyle beraber öğrenci ve veliler okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyor. 15 tatil tarihi de sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak?

2023 yılının gelmesiyle beraber okulların bu sene ne zaman tatil olacağı merak ediliyor. 15 tatil bu sene de Ocak ayında gerçekleşecek. Hem öğrenciler hem de veliler tarafından "Ara tatil ne zaman?", "Okullar ne zaman kapanacak?" soruları sorgulanıyor. Sömestr tatili sonrası öğrenciler tatil planları yapmaya başladı. İşte okulların tatile gireceği tarih...

2023 Okullarda 15 tatil ne zaman olacak?

MEB 2023 eğitim öğretim takviminin yayınlanmasının ardından 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin tarihi belli oldu. 15 tatil bu sene 23 Ocak Cuma günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de sömestr tatilinde hafta sonları ile beraber toplamda 16 gün tatil yapmış olacak. Tatil 3 Şubat'ta bitecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi sonrası okulların tatil olacağı tarih de belli oldu.

16 Haziran 2023 Cuma günü okullarda eğitim yılı sonlanmış olacak.