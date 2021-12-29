31 Aralık Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?

31 Aralık Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?

Yılın son günü olan 31 Aralık öncesinde öğrenciler ve veliler tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki bu sene cuma gününe denk gelen 31 Aralık'ta okullar var mı, ders işlenecek mi? İşte detaylar...

2021 yılının son günü 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak konusu oldu.

Bir yılın bitişi, yeni bir yılın başlayışını simgeleyen yılbaşı günü, herke sevdikleriyle vakit geçirmek istiyor.

Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler 31 Aralık'ta okullar açık mı, yarım gün mü, ders işlenecek mi gibi sorularına yanıt arıyor.

Bu sene cuma gününe denk gelen 31 Aralık'ta okullar tatil mi? İşte yanıtı...

31 ARALIK'TA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Yılbaşı için yalnızca 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için okullarda tam gün ders işlenmeye devam edecek.