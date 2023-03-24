45 bin yeni öğretmen ataması için tarihler belli oldu Bakan Özer, ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını söyledi. Özer, atamalar için 8 Mayıs'ı işaret etti. MEB, branş dağılımını da ilan etti.

AA & Ensonhaber

Öğretmenlerle ilgili atama işlemlerinde geri sayıma geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarının müjdesini verdi.

Öğretmenlerle ilgili atama kararı

Erdoğan, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini söyledi.

Atama kararı sonrası gözler, ön başvuruların ve atamaların hangi tarihlerde yapılacağına çevrildi.

Ön başvuru ve atama tarihleri açıklandı

Konuyla ilgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu ve ekledi:

Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.



Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız.



Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı:

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Başvuruda taban puan 50

Mahmut Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını anlatan Bakan Özer, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.