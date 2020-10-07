DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı.

Üniversite eğitimini 2 yıldan 4 yıla tamamlamak üzere Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar, 25 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında üniversitelere yerleşmek üzere tercih yaptı.

Adayların, 7 Ekim 2020 tarihinde 14.00’ten itibaren yerleştirme sonuçlarını öğrenebileceği belirtilmişti.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İŞLEM TARİHİ BELİRLENDİ

ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yerleştirme sonuçlarına erişebilecek olan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini ise 9-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapacak.

E-KAYIT İŞLEMİ YAPMA

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.