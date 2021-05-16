8. ve 12. sınıflar açıldı mı? MEB'den yüz yüze eğitim kararı..

8. ve 12. sınıflar açıldı mı? MEB'den yüz yüze eğitim kararı..

Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan eğitime dair detayları paylaştı. Peki 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? İşte MEB'den eğitim açıklaması..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci sona erdi. 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçiliyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Kısıtlamaların bir kısmı devame ederken, seyahat ve dükkanlar ile ilgili konularda esneme kararları alındı. Akabinde eğitime dair detaylar da merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecine dair duyuruda bulundu. Öğrenciler ve veliler okullar açılacak mı, ne zaman? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? gibi soruları araştırıyor.

MEB, 8. ve 12. sınıflar hakkında bir açıklama yaptı. Peki 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? İşte detaylar..

8. ve 12. SINIFLAR AÇILDI MI?

MEB, kademeli normalleşme kararlarının akabinde belirlenen sınıf ve kademelerin yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.

Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.



