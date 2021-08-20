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    YDS başvuruları başladı

    Başvuruların alınması sürecini başlatan ÖSYM, son tarihin 31 Ağustos olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 20.08.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:46
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    YDS başvuruları başladı

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav için başvurular bugün başladı ve 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.

    ÖSYM'DEN YDS DUYURUSU

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

    HES KODU ŞARTI

    Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.

    2021-YDS/2 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

    YDS başvuruları başladı #1

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