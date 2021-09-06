9. sınıf ders konuları ve müfredatı 2021-2022

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, okudukları sınıfların ders konuları ve müfredatını araştırıyor. Peki lise 1 ders konuları nelerdir? İşte MEB 9. sınıf ders müfredatı 2021-2022

Milyonlarca öğrenci için okula dönüş zili çaldı.

Uzun bir aranın ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dair araştırmalara başladı.

Düzenli tekrar yapmak ve konuları kaçırmamak için müfredat takibi öğrenciler için önem taşıyor.

Peki 9. sınıfta hangi dersler var? 9. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 1 (9. sınıf) dersleri 2021 2022 9. sınıf müfredatı...

9. SINIF DERSLERİ 2021-20211

1-Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

3-Tarih - 2 saat

4-Coğrafya - 2 saat

5-Matematik - 6 saat

6-Fizik - 2 saat

7-Kimya - 2 saat

8-Biyoloji - 2 saat

9-Birinci Yabancı Dil - 4 saat

10-İkinci Yabancı Dil - 2 saat

11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

12-Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat

9. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. DÖNEM

1- Mantık

Önerme

Bileşik Önerme

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2- Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar

Alt Küme

İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3- Denklemler ve Eşitsizlikler

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

EBOB EKOK

Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

2.DÖNEM

1- Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Köklü İfadeler ve Denklemler

Oran ve Orantı

Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

2- Üçgenler

Üçgende Açı

Üçgende Açı Kenar Bağıntısı

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgende İç ve Dış Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

- Veri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1- Edebiyat nedir

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi

Metinlerin Sınıflandırılması

Dil Bilgisi

Yazma Süreci

İletişim ve Ögeleri

2- Hikaye

Hikaye nedir

Hikaye Türleri

Hikayenin Tarihsel Gelişimi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim

3- Şiir

Şiir nedir

Şiir Bilgisi

Şiir Yazma

Şiir Türleri

Sıfat

4- Masal/Fabl

Masal Nedir?

Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin Yolları

Edat / Bağlaç / Ünlem

5- Roman

Roman nedir

Roman Türleri

Romanda Bakış Açıları

Romanın Yapı Unsurları

Zamir

2.DÖNEM

6- Tiyatro

Tiyatro nedir

Tiyatroda Yapı Unsurları

Tiyatro Terimleri

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Zarf

7- Biyografi / Otobiyografi Biyografi

Otobiyografi

Öz Geçmiş

8 - Mektup / E-posta Mektup

Mektup Yazma

E-posta Nedir?

E-posta Yazma

Açık Oturum

9- Günlük / Blog

Günlük Nedir?

Günlük Yazma

Blog Nedir?

Blog Yazma

İmla ve Noktalama

9. SINIF FİZİK DERS KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimi

Fiziğin Tanımı ve Önemi

Fiziğin Alt Dalları

Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması

Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri



2- Madde ve Özellikleri

Madde ve ÖzkütleKütle

Hacim

Dayanıklılık

Adezyon ve Kohezyon

3- Hareket ve Kuvvet

HareketHareket Çeşitleri

Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme, Sürat ve Hız

Düzgün Doğrusal Hareket

Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket

Kuvvet

Newton’ın Hareket Yasaları

Eylemsizlik Kanunu

Dinamiğin Temel Prensibi

Etki – Tepki Kanunu

Sürtünme Kuvveti

2.DÖNEM

4- Enerji

İş, Güç, Enerji

İş ve Enerji

Güç

Mekanik Enerji

Öteleme Kinetik Enerjisi

Potansiyel Enerji

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Verim

Enerji Kaynakları

5- Isı ve Sıcaklık

Isı ve Sıcaklık

Termometreler

Sıcaklık Ölçekleri

Öz Isı ve Isı Sığası

Hal Değişimi

Isıl Denge

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı

Genleşme

6. Ünite: Elektrostatik

Elektrik Yükleri

Elektrik Yükü

Elektrikle Yüklenme Çeşitli

Elektroskop

İletken ve Yalıtkan Maddelerde Yük Dağılımı

Topraklama

Coulomb Kuvveti

Elektrik Alan

9.SINIF KİMYA DERS KONULARI

1- Kimya Bilimi

Simyadan Kimyaya

Kimya Disiplinleri

Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2- Atom ve Periyodik Sistem

Atom Modelleri

Atomun Yapısı

Periyodik Sistem

3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

2.DÖNEM

3- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağların Oluşumu

Kovalent Bağların Oluşumu

Zayıf Etkileşimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4- Maddenin Hâlleri

Maddenin Fiziksel Halleri

Katılar

Sıvılar

Gazlar

Plazma

5- Doğa ve Kimya

Su ve Hayat

Çevre Kimyası

9.SINIF BİYOLOJİ DERS KONULARI

1- Yaşam ve Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

İnorganik Bileşikler

Organik Bileşek

2- Hücre

Hücre

Hücrenin Yapısı

Hücrenin Kısımları

Bilimsel Yöntem

3- Canlılar Dünyası

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları

Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler

İkili Adlandırma Sistemi

2.DÖNEM

3- Canlılar Dünyası

Canlı Alemleri ve Özellikleri

Canlı Alemleri

Bakteriler

Arkeler

Protistler

Bitkiler

Mantarlar

Hayvanlar

Virüsler

Virüsler ve Sağlığımız

9. SINIF TARİH DERS KONULARI

1- Tarih ve Zaman

Tarih Bilimi

Neden Tarih Öğreniyoruz?

Tarihe Nereden Bakılmalı?

Zaman ve İnsan

2- İnsanlığın İlk Dönemleri

İnsanlığın İlk Dönemleri

Tarih Öncesinde Sözlü Kültür

Yazının İcadı ve Önemi

Kadim Dünyada Bilimler

İlk Çağ Medeniyetleri

İnsan ve Çevre

İlk Çağ’da Göçler

İlk Çağ’ın Tüccar Kavimleri

Devletler Doğuyor

İlk Çağ’da Hukuk

3- Orta Çağ’da Dünya

Orta Çağ’da Devlet ve Toplum

Orta Çağ’da Ekonomi

Orta Çağ’da Askeri Organizasyonlar

Orta Çağ’da Hukuk

2.DÖNEM

4- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

İç Asya’da Kurulan Türk Devletleri

İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı

İç Asya’da Hayat

Türk Göçleri

Ordu – Millet: Türkler

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

Diğer Türk Toplulukları

Türkler ve Komşuları

5- İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

Hz. Muhammed ve İslamiyet

Dört Halife Dönemi

Halifelik Saltanata Dönüşüyor

Abbasiler

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

6- Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

İlk Müslüman Türk Devletleri

Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri

Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

9.SINIF COĞRAFYA DERS KONULARI

1- Doğal Sistemler

İnsan ve Doğa

Doğa ve İnsan Etkilişimi

Coğrafya Bilimi

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları

Yer ve Zaman

Koordinat Sistemi

Zaman Kavramı

Konum

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Harita Okur Yazarlığı

Haritalarda Temel Kavramlar

Haritalarda Ölçek

Haritacılığın Gelişimi

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi

Atmosfer ve İklim

Atmosfer ve Hava Olayları

Hava Durumu ve İklim

İklim Elemanları

Yeryüzünde İklim Tipleri

Türkiye’de İklim

2.DÖNEM

2- Beşeri Sistemler

Yerleşmeler

Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi

Yerleşme Doku ve Tipleri

Türkiye’de Yerleşme

3- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Bölgeler

Bölge Türleri

Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği

Ülkeler ve Bölgeler

4- Çevre ve Toplum

Doğal Çevre ve İnsan

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri

Doğal Ortamda İnsan Etkileri

9.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERS KONULARI