97. ÖGG sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 EGM ÖGG sınav takvimi

97. ÖGG sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 EGM ÖGG sınav takvimi

EGM tarafından gerçekleştirilen 97. Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı'nın (ÖGG) tarihi merak konusu oldu. Peki 97. ÖGG sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 EGM ÖGG sınav takvimi...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (2022 ÖGG) tarihleri, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile belli olmuştu.

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), nisan ayında gerçekleştirilecek.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 97. ÖGG sınav tarihi ile birlikte sınav giriş belgelerini nereden alacaklarını merak ediyor.

Peki, 97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 97. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 EGM ÖGG sınav takvimi...

97. ÖGG ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve yenileme eğitim sınavlarının (ÖGG) tarihlerini açıkladı.

Bu yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı, şubat ayında yapıldı. Yılın ikinci sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek.

Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.

97. ÖGG sınav yerleri nasıl öğrenilir?

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sınava katılacak adayların, ÖGNET üzerinden okul/sınıf yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor.

ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖGNET üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.

Adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

2022 EGM ÖGG sınav takvimi