Açık lise sınavları ne zaman 2020? AÖL ders geçme notu kaç? Açık lise sınav takvimi

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler açık lise sınav takvimini araştırıyor. Milli Eiğitm Bakanlığı, açık liseler için sınav takvimini duyurdu.

Örgün eğitim sisteminden faydalanamayan öğrencilerin lise diplomasını almak için gittikleri açık liselerin kayıtları tamamlandı. Kayıtların ardından gözler sınav takvimine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takvimi duyurulurken açık lise sınav tarihleri de belli oldu. Öğrenciler, açık lise sınavları ne zaman, açıl lise sınav giriş belgesi gibi soruları araştırıyor.

AÇIK LİSE NEDİR?

Lise eğitimine dışardan devam eden öğrencilerin başvurduğu eğitim sistemi olan AÖL her yıl belirlenen takvim çerçevesinde uygulanan sınavlar ile öğrencilerin liseyi bitirmesi için yapılmaktadır.

Belirlenen şartları yerine getiren öğrenciler her girdikleri sınavlardan belirlenen derslerin kredilerini aldıkları puanlar ile toplayarak kredi biriktirmektedir.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi:

"05-06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 I.Dönem Sınavına girecek olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve kullanılacak binalar ile öğrenci sayıları Mebbis Bina Modülü'ne işlenmiş olup baskı işlemine geçilmiştir.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavları ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavının 1.oturumu Cumartesi günü saat 09.30'da ve 2.oturumu Cumartesi günü saat 14.00'te; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 3.oturumu Pazar günü saat 09:30'da başlayacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının oturum süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının oturum süresi ise 150 dakika olarak uygulanacaktır.

AÖL SINAVLARI GEÇME NOTU

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

20 sorudan 9 tanesine doğru cevap veren öğrenciler, 45 puan alarak başarılı sayılır.

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020