Açıklandı: 27. Dönem POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem POMEM eğitim sonu sınav tarihlerini duyurdu. Peki POMEM sınavları ne zaman, hangi gün? İşte tarihleri...

Binlerce polis adayı, mezun olup göreve başlamanın hayalini kuruyor...

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav tarihleri duyuruldu.

Öğrenciler, son sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Peki, 27. Dönem POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman? İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan sınav duyurusu...

27. POMEM eğitim sonu sınavları ne zaman?

27. Dönem POMEM öğrencileri, eğitim sonu sınavlarına 16-18 Haziran tarihleri arasında girecek.

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

16-18 Haziran 2022 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır."