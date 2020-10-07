ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ALES sınavı hangi tarihte? ALES 2020 ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuruları ne zaman bitiyor? ALES sınavı hangi tarihte? ALES 2020 ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 6 Aralık'ta yapılacak ALES/2 için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru için son gün ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından her yıl genellikle 2 kere düzenenlenen ve kariyer hedefi olan adayların girdiği Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hakkında merak edilenler...

ALES/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruları 1 Ekim tarihinde açılmış olan ALES için son başvuru tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 4 Kasım olarak açıklandı.

ALES/2 ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından ALES için belirlenen ücret 130 liradır. Fakat geç başvuru yapan adaylar başvurularda sınav ücretini, aynı gün %50 artırımlı olarak ödeyecektir.

KİMLER ALES'E BAŞVURABİLİR?

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES/2 2020 KILAVUZU