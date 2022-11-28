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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?
2022 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih..
- 28.11.2022 - 12:01
20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.
Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Konu hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihlere göre ALES/3 sınav sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.