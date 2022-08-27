Anasınıfı öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Anaokulları ne zaman açılıyor?

Anasınıfı öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Anaokulları ne zaman açılıyor?

Anasınıfları ne zaman açılacak sorusu sosyal medyada gündem oldu.Anasınıfları ve birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası ne zaman başlıyor? İşte cevabı..

Okulların açılmasına kısa bir süre kala en çok araştırılan ve merak edilen konuların başında anaokullarının ne zaman açılacağı konusu geliyor.

Çocuklarını anasınıfına gönderecek olan veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.Bilindiği üzere anaokulları normal okullardan önce açılıyor.Bunun sebebi ilk defa okula gidecek olan öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak.

Peki 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında anaokulları hangi tarihte açılacak?

Anasınıflar ne zaman açılıyor?

Anasınıflar normal okulların açılmasından bir hafta önce açılıyor.İlkokul, ortaokul ve liseler eğitime 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor.Anasınıfları ve birinci sınıflar ise 5 Eylül'de eğitime başlayacak.

Uyum sürecini atlatmaları ve okula alışmaları için ilk defa okula başlayacak öğrencilerin eğitim hayatı 5 Eylül'de başlayacak..