Ankara'da anaokulu ve anasınıfları 1 hafta uzaktan eğitime geçecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve anasınıfı öğrencilerinin eğitiminin uzaktan gerçekleştirilmesine karar verildi. Öğrenciler 30 Kasım ile 4 Aralık tarihlerinde evde eğitim görecek.

Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler sıklaştırılırken, İstanbul ve Bursa'da anaokulu ve anasınıflarının eğitimlerini bir haftalığına uzaktan sürdürülmesi kararı alınmıştı.

İstanbul ve Bursa'nın ardından, Ankara Valiliği de uzaktan eğitime yönelik yeni kararlar aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

ANAOKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."