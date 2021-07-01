Antik Knidos kentinde 2 bin yıl sonra diploma töreni

Tıp mezunları, antik kentteki törende diplomalarını almanın sevincini yaşadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 85 doktor, diplomalarını tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Datça ilçesindeki antik Knidos kentinde aldı.

Mezunlar, Hipokrat yeminini Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde tarihi taş merdivenler üzerinde yaptı.

"GURUR VERİCİ"

Hipokrat’ın doğduğu Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasının hemen karşısında yer alan Knidos antik kentinde 2 bin yıl sonra ilk defa düzenlenen sembolik törene, aileler büyük ilgi gösterdi.

Mezun olan öğrenciler, tarihte tıbbın ilk kurulduğu Knidos antik kentinde ilk defa kendileri için mezuniyet töreni düzenlendiğini belirterek, “Tıbbın ilk kurulduğu bu şehirde diploma almak gurur verici. Tıbbın doğduğu bu topraklarda yemini yapmak ayrıca gurur verici. Okulum ile gurur duyuyorum böyle bir etkinlik düzenlediği için.” dedi.

Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni ViDEO

"KNİDOS'TA TIP OKULU KURULDU"

MSKÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Ertekin Doksanaltı, Knidos’un antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

Doksanaltı, “Knidos, antik dönemin en ünlü ve en erken, en eski tıp merkezlerinden birisi olmasıdır. Dolayısı ile bugün burada çiçeği burnunda doktorlarımız ile birlikte olduğumuz için çok duygulandığımız, çok etkilendiğimiz günlerden birisi. Bundan 2 bin 500 yıl öncesinde Knidos, tıbbını kurmuş ve geliştirmiş olan, Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş, Knidos’ta doğmuş büyümüş tıp hekimlerimiz, antik dönemin doktorlarının bir selamını iletiyor gibi hissediyorum kendimi.” dedi.

"M.Ö. 700 YILINDA İLK TIP OKULU EĞİTİME BAŞLADI"

Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ise, “Knidos denilince özellikle magazin sayfalarında Knidos’lu Afrodit akla geliyor. Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında burada çalışmaya ve faaliyetini başladığını söylemek istiyorum. M.Ö. 700 yılında Knidos’ta ilk tıp okulu eğitime başlamıştır. Bir başka önemli nokta ise hemen karşımızda Kos (İstanköy) Adası var. Kos adası Hipokrat’ın doğduğu yer. Bulunduğumuz topraklar tıp eğitimi tarihi açısından bir başlangıç aşaması ve önemli bir yerdir.” dedi.

Knidos, antik dönemde M.Ö. 6’ncı yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden biri olarak biliniyor.