AÖF kayıtları başladı! AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nereden yapılır?

AÖF kayıtları başladı! AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen ve kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin merak ettiği 2022-2023 AÜ AÖF akademik takvimi yayınlandı.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi.

İlk kez kayıt yaptıracak olanlar kayıt ücreti ve kayıtların nasıl yapapılacağını araştırmaya başladı.

Peki AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi kayıtları nasıl ve nereden yapılır? detaylar...

AÖF kayıtları ne zaman?

AÖF ikinci üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında,

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında,

Kayıt yenileme işlemleri ise 3 Ekim 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği tutarlar resmi internet sitesinde belli oldu.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle İkinci üniversite kayıt sayfası üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasıda, kesin kayıtları ise 29 Ağustos – 2 Ekim arasında gerçekleştirilecek.