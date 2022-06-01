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    AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı

    AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanması ile mezuniyet durumları da sorgulanıyor. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? Mezun olup olmadığımı nasıl anlarım? 2022 AÖF mezuniyet sorgulama...
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 13:44
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    AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi final sınav sonuçlarını öğrendi.

    Akabinde ise binelrce öğrenci, mezuniyet durumunu sorgulamaya başladı.

    AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım sorusunu araştıran öğrenciler, AÖF geçici mezuniyet belgesi hakkında araştırma yapıyor.

    AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı e-Devlet kapısı ile cevap buluyor.

    Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? AÖF mezuniyet nasıl sorgulanır? İşte AÖF mezuniyet sorgulama ekranı 2022...

    AÖF mezuniyet durumu nasıl sorgulanır?

    AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

    Mezun olduğunu öğrenmek isteyen adaylar ise; Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak durumlarını öğrenebilirler.

    AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı #1

    Geçiçi diploma

    AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır.

    Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.

    AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı #2

    AÖF MEZUNİYET SORGULAMA EKRANI

    AÖF DİPLOMA DOĞRULAMA

     


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