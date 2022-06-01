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AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı

AÖF mezuniyet belgesi 2022: AÖF diploma ve mezuniyet sorgulama ekranı

AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanması ile mezuniyet durumları da sorgulanıyor. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? Mezun olup olmadığımı nasıl anlarım? 2022 AÖF mezuniyet sorgulama...