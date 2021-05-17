AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri: 2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında durdurulmuştu. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? sorusu gündeme geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ara verilmişti.

17 günlük tam kapanmanın sona ermesi ve kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖL sınavı için ertelenen kayıt yenileme ve sınav işlemleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi ile 3. dönem sınav tarihleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. İlk iki dönemin sınavlarının açıklanmasının ardından adaylar, gözlerini 3. döneme çevirdi.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla alınmaya başlanıyor.

Peki, AÖL ilk kayıt ve 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte MEB AÖL hakkında bilgiler...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. 17 Mayıs Pazartesi yani bugün başlayan kayıtlar, 11 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır.

2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibarlıyla 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)



Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.



Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.



Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.



Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ YAPTIRMALI?

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.

KİMLERDEN KAYIT YENİLEME ÜCRETİ ALINMAZ?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme ücreti alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine "aslı gibidir" ibaresi yazılarak öğrenci dosyasına konulacaktır. Bu belgeler, istenildiğinde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere öğrencinin dosyasında muhafaza edilecektir.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde "Katılım Bedeli" ödemek zorundadırlar.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Katılım Bedeli, her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.