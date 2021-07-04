AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitecek? AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı 2021

AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, 'AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor.

AÖL 3. dönem online sınav giriş ekranı, 3 Temmuz 2021 saat 09.30 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı.

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, açık lise sınavlarına AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım sağlayacak.

Online (çevrim içi) yapılacak olan AÖL sınavlarında, öğrencilere çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler sorulacak.

Peki, açık lise (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte, 2021 AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı ve sınava dair ayrıntılı bilgiler...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

3 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'da başlayan Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.





AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıköğretim lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı. Tarih belli olduğunda haberimizde yer alacak.





SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecek.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecek.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacak.