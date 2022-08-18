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    AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Kayıt tarihleri belli oldu mu?

    Açık öğretim lisesine yeni kayıt yaptıracak olanlar ve kayıt yeinilemesi yapacak olan adaylar konu hakkında merak ettikleri sorulara cevap arıyorlar..
    • 18.08.2022 - 14:14
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    AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Kayıt tarihleri belli oldu mu?

    AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri merak ediliyor.Kayıt yenileyecek ve yeni kayıt yaptıracak adaylar konu hakkında araştırma yapıyor.

    2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi Açık Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimi ile belirleniyor.

    Peki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?  İşte AÖL kayıt tarihleri hakkında merak edilen soruların cevabı..

    AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak? Kayıt tarihleri belli oldu mu? #1

    Açık lise kayıtları ne zaman?

    AÖL kayıt tarihleri henüz netlik kazanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak AÖL 2022-2023 takvimi ile AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli olacak.

    Açık öğretim lisesine nasıl kayıt yaptırılır?

    Açık Öğretim Lisesine kayıtlar bütün Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf Bankasına belirlenen kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra  gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

    Kayıt için gerekli olan belgeler

    İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

    * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

    * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

    * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).


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