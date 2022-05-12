AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

AÖL sınav tarihleri 2022: MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, gözlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Peki 2022 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 11 Nisan - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri, gündemdeki yerini aldı.

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor.

Peki 2022 MEB AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL 3.dönem sınavları yüz yüze mi online mı olacak? İşte 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022 sınav takviminde açıklandı.

Takvimde yer alan bilgiye göre; 3. dönem Açık Lise sınavları, temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi, ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Öğrenciler, online sınav uygulamasına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak katılabilecek.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler, sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecek.

AÖL diploması nasıl ve nereden alınır?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrenci, Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.