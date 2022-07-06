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    AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

    Açık Öğretim Lisesi sınavına girecek adayların beklediği tarih açıklandı.İşte AÖL 3. dönem sınavının yapılacağı tarih..
    • 06.07.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 14:07
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    AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

    Liseyi dışarıdan okuyanların merakla beklediği AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi sınavına girecek adaylar uzun zamandır bu açıklamayı bekliyorlardı.

    AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? #1

    AÖL 3. dönem sınavının nasıl yapılacağı konusuda netleşti.Sınav online olarak yapılacak.Sınava girecek adayların yoğunluktan dolayı ilk gün girmemeleri tavsiye ediliyor.

    AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

    Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 saat 09:30’da başlayarak 29 Temmuz 2022 saat 23:59’a kadar yapılabilecek.Sınav online olarak gerçekleştirilecek..


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