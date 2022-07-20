Petrol
106.12
-1.15%
Euro
18.0085
0.22%
Dolar
17.578
0.10%
Altın
965.5
-0.08%
Borsa
2524
0.90%
Bitcoin
413.300
8.61%
BTXN Coin
7.51
1.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    AÖL sınavı başladı mı? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

    Açık Öğretim Lisesi sınavı hakkında bir çok merak edilen soru var.Sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağı konusu merak ediliyor.İşte AÖL sınavı hakkında merak edilenler..
    • 20.07.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AÖL sınavı başladı mı? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

    Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları bugün itibariyle başladı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AÖL 3. dönem sınavlarının 20 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

    Bugünden itibaren adaylar sınavlarına girebilecek.Peki sınavlar yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacak? Bu soruya cevap arayanlar internette aramalar yapıyor.İşte AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı sorusunun cevabı..

    AÖL sınavı başladı mı? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? #1

    AÖL sınavı online mı yüz yüze mi?

    20 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları internet üzerinden online olarak yapılacak.Adaylar bu tarihler arasında istedikleri bir saatte sisteme girerek sınavlarını olabilecekler..


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...
    Medya

    Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı! Jüri üyeleri sordu...

    Jennifer Lopez'den yatak pozu
    Magazin

    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    Görüş Bildir