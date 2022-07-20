AÖL sınavı başladı mı? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL sınavı başladı mı? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Açık Öğretim Lisesi sınavı hakkında bir çok merak edilen soru var.Sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağı konusu merak ediliyor.İşte AÖL sınavı hakkında merak edilenler..

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları bugün itibariyle başladı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AÖL 3. dönem sınavlarının 20 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.

Bugünden itibaren adaylar sınavlarına girebilecek.Peki sınavlar yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacak? Bu soruya cevap arayanlar internette aramalar yapıyor.İşte AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı sorusunun cevabı..

AÖL sınavı online mı yüz yüze mi?

20 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları internet üzerinden online olarak yapılacak.Adaylar bu tarihler arasında istedikleri bir saatte sisteme girerek sınavlarını olabilecekler..